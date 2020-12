Daydreamer anticipazioni 13 dicembre: Can e Sanem dormono insieme e diventano genitori (Di domenica 13 dicembre 2020) Cosa accadrà nella puntata di oggi di Daydreamer – le ali del sogno? I protagonisti, come sempre, saranno Can e Sanem e questa volta daranno vita a una scena ultra romantica che i fan della serie ameranno. Come sempre, il nuovo episodio andrà in onda su canale 5 alle 16.00. Daydream puntata di oggi 13 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 dicembre 2020) Cosa accadrà nella puntata di oggi di– le ali del sogno? I protagonisti, come sempre, saranno Can ee questa volta daranno vita a una scena ultra romantica che i fan della serie ameranno. Come sempre, il nuovo episodio andrà in onda su canale 5 alle 16.00. Daydream puntata di oggi 13 … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

