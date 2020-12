Dall'Albania per farsi curare da Zangrillo/ Nessuno lo ferma e crea focolaio Covid (Di domenica 13 dicembre 2020) Il caso del 50enne albanese malato di Covid-19 che riesce ad entrare in Italia in aereo per farsi curare dal Professor Zangrillo: il focolaio creato e il fallimento della gestione Covid Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020) Il caso del 50enne albanese malato di-19 che riesce ad entrare in Italia in aereo perdal Professor: ilto e il fallimento della gestione

semplici8 : @NOprisonersEVER @caterita2008 @Lukazzu @JessRab94943151 @paolinab @ernoirsfina_ @er_tenebra @deb8479eaeef410… - francobaietti : E pensare che il ‘genio’ Di Maio vorrebbe anche l’Albania nella Ue, in questo per nulla ostacolato dall’opposizione… - tuttoggi : Due uomini, arrivati solo pochi giorni fa dall'Albania, sono stati... #cronaca #umbria - Dangone_ : @heysventura A me continuano ad arrivare accessi anomali dall'Albania che due coglioni - umbriaOn : Arrivano dall'Albania e spacciano #cocaina: presi due giovani -