Covid, 17.938 nuovi casi e 484 morti Sale il tasso di positività: è all'11,7% (Di domenica 13 dicembre 2020) in Italia. Il di domenica 13 dicembre. Nelle ultime 24 ore si registrano 17.938 nuovi contagi (ieri 19.903) e 484 morti (ieri 649). Sono stati effettuati 152.697 tamponi (ieri 196.439). Il tasso di positività è all'11,7%.

