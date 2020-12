Calcio: Di Maio, 'Maradona pezzo della storia di Napoli' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Assolutamente" d'accordo con l'intitolazione dello stadio di Napoli a Diego Armando Maradona, perchè "Maradona è un pezzo della storia di Napoli al di là del Calcio". Lo ha detto Luigi Di Maio a 90 minuto. "Io sono nato nell'86, l'estate dei Mondiali, ma a 7-8 anni, quando giocano a Calcio con i miei amici, Maradona era nel nostro Dna", ha aggiunto il ministro degli Esteri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Assolutamente" d'accordo con l'intitolazione dello stadio dia Diego Armando, perchè "è undial di là del". Lo ha detto Luigi Dia 90 minuto. "Io sono nato nell'86, l'estate dei Mondiali, ma a 7-8 anni, quando giocano acon i miei amici,era nel nostro Dna", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

