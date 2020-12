Aperta la stanza degli abbracci alla casa di riposo di Latisana: ecco come funziona (Di domenica 13 dicembre 2020) Per gli anziani ospiti della struttura residenziale di Latisana e per i loro parenti l’attesa è quasi finita. Dopo mesi di distanza forzata la prossima settimana potranno finalmente riabbracciarsi, separati solo da una sottile membrana di plastica. A renderlo possibile è la stanza degli abbracci installata fuori dalla struttura: divisa in due da una parete in plastica con dei manicotti nei quali si potranno infilare le braccia consentirà finalmente agli ospiti e ai loro cari di stringersi l’un l’altro in sicurezza. (Videoproduzioni Petrussi) Leggi su udine20 (Di domenica 13 dicembre 2020) Per gli anziani ospiti della struttura residenziale die per i loro parenti l’attesa è quasi finita. Dopo mesi di diforzata la prossima settimana potranno finalmente riarsi, separati solo da una sottile membrana di plastica. A renderlo possibile è lainstta fuori dstruttura: divisa in due da una parete in plastica con dei manicotti nei quali si potranno infilare le braccia consentirà finalmente agli ospiti e ai loro cari di stringersi l’un l’altro in sicurezza. (Videoproduzioni Petrussi)

