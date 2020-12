Vittoria Schisano commenta su Instagram la lite con Serena Bortone (Di sabato 12 dicembre 2020) a Oggi è un altro giorno. L’ultima puntata settimanale del programma è stata segnata da una discussione fra la conduttrice e la sua ospite. La concorrente di Ballando con le Stelle si è raccontata con la consueta delicatezza e sincerità, parlando anche del suo cambiamento e di un passato difficile. Poco dopo la Bortone ha mostrato una piccola clip di Tutto tutto niente niente, film di Antonio Albanese uscito nel 2012 anno in cui la transizione di Vittoria non era ancora terminata. “Non mi piace questa clip – ha spiegato -. Ho fatto questo film perché, anche io, come tutto, dovevo pagare il mutuo. Non mi piace questa clip perché una donna è veramente risolta quando un regista mi chiamerà per fare una mamma, una suora, una commessa. Io oggi non avrei messo questa clip perché abbiamo parlato di Donato, del mio compagno, del mio futuro… Che bisogno c’è di ... Leggi su dilei (Di sabato 12 dicembre 2020) a Oggi è un altro giorno. L’ultima puntata settimanale del programma è stata segnata da una discussione fra la conduttrice e la sua ospite. La concorrente di Ballando con le Stelle si è raccontata con la consueta delicatezza e sincerità, parlando anche del suo cambiamento e di un passato difficile. Poco dopo laha mostrato una piccola clip di Tutto tutto niente niente, film di Antonio Albanese uscito nel 2012 anno in cui la transizione dinon era ancora terminata. “Non mi piace questa clip – ha spiegato -. Ho fatto questo film perché, anche io, come tutto, dovevo pagare il mutuo. Non mi piace questa clip perché una donna è veramente risolta quando un regista mi chiamerà per fare una mamma, una suora, una commessa. Io oggi non avrei messo questa clip perché abbiamo parlato di Donato, del mio compagno, del mio futuro… Che bisogno c’è di ...

