Vertigini d’alta classifica | la Salernitana cade a Brescia

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 12 dicembre 2020) Non riesce il poker di successi per lain campionato. Gli uomini di Castori hanno dimostrato di soffrire di alta quota e cosi ildall’inizio ha goduto delledei campani infilzando la difesa dai primissimi minuti e trovando il vantaggio al 3’ con Van Der Looi. Gli ospiti sbandano e rischiano di capitolare più volte fino al 21’ quando Spalek raddoppia. Fino al 35’ è solo, con una difesa quellaa dir poco imbarazzante. Tutino su rigore sembra riaprire il match. Solo rondinelle in campo e campani troppo attendisti nella ripresa. Ildi Dionigi trova il tris con il subentrato Bjarnason.3-1(4-3-3): Jororen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella (45? st ...