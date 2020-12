Verona, i convocati per la Lazio: l’elenco di Juric (Di sabato 12 dicembre 2020) L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Lazio: nessuna sorpresa per il tecnico Juric L’Hellas Verona ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Lazio. Nessuna sorpresa per il tecnico Juric. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Magnani, Lovato, Dawidowicz, Günter, Lazovic, Faraoni, Rüegg.Centrocampisti: Veloso, Barak, Zaccagni, Ili?, Tameze, Amione, Danzi, Udogie.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Di Carmine, Colley. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) L’Hellasha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la: nessuna sorpresa per il tecnicoL’Hellasha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la. Nessuna sorpresa per il tecnico. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.Difensori: Dimarco, Magnani, Lovato, Dawidowicz, Günter, Lazovic, Faraoni, Rüegg.Centrocampisti: Veloso, Barak, Zaccagni, Ili?, Tameze, Amione, Danzi, Udogie.Attaccanti: Salcedo, Favilli, Di Carmine, Colley. Leggi su Calcionews24.com

