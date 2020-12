Serie B 2020/2021: vince il Cittadella, i gol di Proia e Gargiulo mandano ko la Spal (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021, il Cittadella stende la Spal per 2-0 grazie alle reti di Proia e Gargiulo. Dopo un buon inizio gli ospiti calano lentamente e cedono il pallino del gioco agli avversari, che ne approfittano ed impongono il loro gioco. La rete che sblocca la gara arriva solamente al 66?, ma il Cittadella non rischia mai nulla e nel finale suggella il proprio vantaggio con il gol del raddoppio. Successo importante per i padroni di casa, che salgono al settimo posto a quota 17 punti con Monza e Chievo. La Spal invece fallisce l’aggancio al primo posto e, oltre ad interrompere una striscia di sei vittorie consecutive, torna a subire gol dopo cinque reti inviolate. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di, ilstende laper 2-0 grazie alle reti di. Dopo un buon inizio gli ospiti calano lentamente e cedono il pallino del gioco agli avversari, che ne approfittano ed impongono il loro gioco. La rete che sblocca la gara arriva solamente al 66?, ma ilnon rischia mai nulla e nel finale suggella il proprio vantaggio con il gol del raddoppio. Successo importante per i padroni di casa, che salgono al settimo posto a quota 17 punti con Monza e Chievo. Lainvece fallisce l’aggancio al primo posto e, oltre ad interrompere una striscia di sei vittorie consecutive, torna a subire gol dopo cinque reti inviolate. RIVIVI IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori serie tv del 2020, scelte dal New York Times Il Post Pagelle Cittadella-Spal 2-0, voti e tabellino Serie B 2020/2021

Le pagelle di Cittadella-Spal 2-0 con i voti e il tabellino del match valido per l'undicesima giornata di Serie B 2020/2021.

Torino-Udinese 2-3: ancora una sconfitta per gli uomini di Giampaolo, penultimi in classifica

TORINO UDINESE GIAMPAOLO – Pirotecnico 2-3 fra Torino ed Udinese, nel match valido per il terzo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A; gli uomini di Giampaolo penultimi in classifica, con un ...

Le pagelle di Cittadella-Spal 2-0 con i voti e il tabellino del match valido per l'undicesima giornata di Serie B 2020/2021.

TORINO UDINESE GIAMPAOLO – Pirotecnico 2-3 fra Torino ed Udinese, nel match valido per il terzo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A; gli uomini di Giampaolo penultimi in classifica, con un ...