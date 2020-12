Serie A live | oggi tre partite Probabili formazioni e diretta

juventusfc : È iniziato il 151° #DerbyDellaMole! Tutti insieme ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATCH ?? - Inter : ?? | SERIE A Si torna subito in campo! ???? #InterBologna è live su @DAZN_IT, sabato alle 20.45 ??… - VG_Bowie : La ristampa di - SalentoSport : 16' LECCE - FROSINONE 0-1: Parzyszek (FROSINONE) segna sugli sviluppi di un calcio di punizione! - sportli26181512 : LIVE Pioli: 'Ibra e Kjaer puntano a tornare mercoledì': LIVE Pioli: 'Ibra e Kjaer puntano a tornare mercoledì' Le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie live

Quotidiano.net

C'è vita nell'Ascoli. I bianconeri erano passati in svantaggio al 17' sul campo della Cremonese, per effetto del gol di Strizzolo, al 26' arriva l'1-1 con ...Alle 15 Crotone-Spezia, alle 18 Torino-Udinese e alle 20.45 Lazio-Verona Roma, 12 dicembre 2020 - Tre partite per il sabato di serie A. Si gioca l'undicesima giornata. Dopo il successo del Sassuolo su ...