Rossi | la bara portata dai compagni Cabrini commosso | Mi manchi

(Di sabato 12 dicembre 2020) "Paolo, Paolo, Paolo", così i suoi tifosi hanno accolto L'arrivo del feretro di Paolo, portato a spalla dai suoi exdella nazionale vincitrice dei Mondiali dell' 82 in Spagna (Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonioe Fulvio Collovati), entrato nel duomo di Vicenza dove si svolgono i funerali. Sullale corone di fiori della FIGC, del Vicenza. Sono circa 300 le persone all'interno del Duomo di Vicenza, nel rispetto delle norme anti Covid. Fra gli altri il sindaco di Vicenza Francesco Rucco e Roberto Baggio, altro grande campione vicentino. Dopo la funzione, la salma sarà cremata per poi essere ria Bucine, in provincia di Arezzo, dove in Val d'Ambra riposerà vicino alla moglie e alle figlie. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Rossi bara

L'arrivo del feretro di Paolo Rossi al Duomo di Vicenza dove sono in corso i funerali. La bara di Pablito portata in spalla, tra gli altri, da Tardelli, Antognoni, Cabrini, Altobelli, Giampiero Marini ...E' tornato a Vicenza, la città che lo lanciò nel calcio che conta, Paolo Rossi per la sua ultima partita. E' il cuore bianco-rosso, quello del 'Lanerossi' che lui riportò in serie A, è tornato forte c ...