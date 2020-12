Romano: 'A Calogero Mannino nessuno restituirà mai i 27 anni sotto processo con accuse infamanti' (Di sabato 12 dicembre 2020) di Antonello Sette Dottor Romano, non le chiedo di tornare a un passato, che vuole comprensibilmente lasciarsi alle spalle. Un'accusa di associazione mafiosa, seguita da una sentenza di assoluzione, ... Leggi su globalist (Di sabato 12 dicembre 2020) di Antonello Sette Dottor, non le chiedo di tornare a un passato, che vuole comprensibilmente lasciarsi alle spalle. Un'accusa di associazione mafiosa, seguita da una sentenza di assoluzione, ...

L'ex ministro dell'agricoltura commenta il caso del democristiano di lungo corso: "In Italia, anche se assolta, una persona, che ha dovuto affrontare un lungo processo, è comunque stata condannata" ...

