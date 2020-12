Rocio Munoz Morales – tutto su di lei | età | altezza | marito | figli

Leggi su giornal

(Di sabato 12 dicembre 2020) Rocío Muñozè una delle protagoniste del mondo dello spettacolo italiano, nonché compagna di Raul Bova. Rocío Muñozè nata a Madrid il 10 giugno 1988 ed è un’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola. Ha 32 anni, è alta 175 cm e pesa circa 57 Kg. È del segno zodiacale dei Gemelli.Rocío ha iniziato a studiare ballo fin da bambina, nel 2006 ha preso parte al tour mondiale del famoso cantante Julio Iglesias, con il quale ha lavorato per diversi anni. Dopo una lunga esperienza come ballerina professionista, ha dato il via alla sua carriera televisiva e cinematografica. Il suo esordi sul grande schermo in Italia avviene con Immaturi – Il Viaggio, set galeotto anche per la sua storia con Bova.e Raul Bova hanno avuto duee: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º ...