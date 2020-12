Paolo Rossi, intervista a Roberto Filippi: 'In campo ci divertivamo' (Di sabato 12 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

acmilan : In memory of a football icon, Paolo Rossi ?? In ricordo di un'icona del calcio: ciao Pablito! ?? #SpartaMilan #UEL… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - GassmanGassmann : Certo che ,ascoltando Paolo Rossi nelle interviste , e paragonandolo con la stragrande maggioranza dei calciatori d… - DIEGOFER100176 : Lo ricorderemo come lui voleva lo ricordassimo: maglia azzurra numero 20 addosso e braccia alzate al cielo. O carra… - sportli26181512 : Paolo Rossi come Diego Maradona: tutti gli dovevamo qualcosa: Paolo Rossi come Diego Maradona: tutti gli dovevamo q… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi Paolo Rossi, chi ha la sua maglia di Italia-Brasile 1982 Sky Sport L’addio a Pablito, alle 10.30 i funerali in diretta streaming su Gazzetta.it

Dopo l’omaggio di migliaia di persone che sono sfilate nella camera ardente al Menti, oggi è il giorno dell’ultimo saluto al campione scomparso mercoledì ...

Paolo Rossi, parla l’ex moglie Simonetta Rizzato: “Ecco perché ci siamo lasciati”

L'ex moglie di Paolo Rossi, Simonetta Rizzato, è tornata a parlare del loro primo matrimonio: erano giovanissimi, ecco le curiosità ...

Dopo l’omaggio di migliaia di persone che sono sfilate nella camera ardente al Menti, oggi è il giorno dell’ultimo saluto al campione scomparso mercoledì ...L'ex moglie di Paolo Rossi, Simonetta Rizzato, è tornata a parlare del loro primo matrimonio: erano giovanissimi, ecco le curiosità ...