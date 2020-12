Palermo, senza Saraniti in attacco si fatica: i numeri. L’ex Lecce salterà la sfida contro la Casertana (Di sabato 12 dicembre 2020) "Saraniti non c’è? In attacco si fatica".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Chi salterà certamente la sfida contro la Casertana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", è Andrea Saraniti. L'attaccante palermitano dovrà scontare un turno di squalifica. "L’attacco del Palermo non sarà scintillante, né tantomeno avrà numeri da grande squadra, ma ha una certezza: quando non c’è Saraniti, fa ancora più fatica a segnare".Un'assenza pesante. I numeri dicono che il Palermo con l'ex Lecce segna molto di più ... Leggi su mediagol (Di sabato 12 dicembre 2020) "non c’è? Insi".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. Chicertamente lala, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", è Andrea. L'attaccante palermitano dovrà scontare un turno di squalifica. "L’delnon sarà scintillante, né tantomeno avràda grande squadra, ma ha una certezza: quando non c’è, fa ancora piùa segnare".Un'aspesante. Idicono che ilcon l'exsegna molto di più ...

SeaWatchItaly : #SeaWatch4 è ancora ferma nel porto di Palermo, mentre #Moonbird ha ripreso a volare dopo oltre 2 mesi di blocco.… - WiAnselmo : #Palermo, senza Saraniti in attacco si fatica: i numeri. L'ex Lecce salterà la sfida contro la Casertana… - Mediagol : #Palermo, senza Saraniti in attacco si fatica: i numeri. L'ex Lecce salterà la sfida contro la Casertana… - blogsicilia : Bottiglia incendiaria contro dormitorio comunale per i senza casa a Palermo - - macfarland1971 : @j_gufo Supplì senza dubbio ... bisogna capirli a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo senza Palermo, senza Saraniti in attacco si fatica: i numeri. L’ex Lecce salterà la sfida contro la Casertana Mediagol.it Napoli, colpo ai pusher del rione Traiano. sequestrati 5 chili di droga e armi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli, zona industriale e i quartieri Barra, Ponticelli,... Napoli, pistola e proie ...

Palermo, con Saraniti è tutto un altro attacco. Senza lui i rosa soffrono

Tanto criticato quanto fondamentale. Andrea Saraniti, dopo un inizio di campionato da dimenticare, è diventato il vero e proprio protagonista dell’attacco rosanero, sia in termini di gol segnati, che ...

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, tra Napoli, zona industriale e i quartieri Barra, Ponticelli,... Napoli, pistola e proie ...Tanto criticato quanto fondamentale. Andrea Saraniti, dopo un inizio di campionato da dimenticare, è diventato il vero e proprio protagonista dell’attacco rosanero, sia in termini di gol segnati, che ...