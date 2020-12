La cucina in un comune, il soggiorno in un altro: Natale e Covid nel paese delle case divise (Di sabato 12 dicembre 2020) Natale Covid: ma come si fa se la cucina è in un comune e la sala da pranzo in un altro? Ci sono delle case in Italia che sono divise in due comuni diversi e allora, come ci si deve comportare? E’ quello che alcune famiglie della provincia di Terni si stanno chiedendo visto che la loro abitazione è divisa da una strada. >> Covid e Natale, il virologo Galli: “Preoccupano grandi spostamenti nord-sud” Natale Covid: alcune famiglie in difficoltà Alcune famiglie che vivono nella provincia di Terni stanno riscontrando una problematica dovuta al divieto di uscire dal proprio comune nel giorno di Natale e Santo Stefano. Infatti ci sono dei nuclei ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020): ma come si fa se laè in une la sala da pranzo in un? Ci sonoin Italia che sonoin due comuni diversi e allora, come ci si deve comportare? E’ quello che alcune famiglie della provincia di Terni si stanno chiedendo visto che la loro abitazione è divisa da una strada. >>, il virologo Galli: “Preoccupano grandi spostamenti nord-sud”: alcune famiglie in difficoltà Alcune famiglie che vivono nella provincia di Terni stanno riscontrando una problematica dovuta al divieto di uscire dal proprionel giorno die Santo Stefano. Infatti ci sono dei nuclei ...

Ellenica__ : Sì può dire che hanno rotto con questi servizi in cui mostrano che ci sono comuni separati da una strada, case con… - Ale74terni : @quinonsischerza qui si parla di 'noi'?? - 80snobperrie : Con la cucina in un comune e il resto della casa (?) non ricordo, in un altro - ari_hill93 : @ele_cel Quando mia mamma li cucina la frase più comune in casa è:'C'è puzza di cesso di autogrill' - R0B100 : Che palle con sti piatti... Stefania riprende sempre chi non lo lava, stamattina Giacomo, ora Dayane perché hanno d… -