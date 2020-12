Inter | l' ex presidente Pellegrini | Conte | un consiglio per lo Scudetto Messi? No | troppo facile

salvoanzaldi : @gippu1 Stagione 1990/91 Fiorentina-Inter 0-0 (arbitro Coppetelli) e Inter-Samp 0-2 (D’Elia). A Firenze, a fine gar… - FrancescoScando : Gli 80 anni di Ernesto Pellegrini. «Milano ce la farà anche stavolta. L’Inter? Bastò una stretta di mano»-… - Dalla_SerieA : Intervista a Ernesto Pellegrini: “C'è sempre l’Inter nella mia vita” - - _enz29 : RT @it_inter: #Nainggolan, a gennaio nuovo assalto del Cagliari: la pista si riapre, il presidente Giulini spera che finalmente l'Inter abb… - cisifex28 : #Inter, l'ex presidente Ernesto Pellegrini consiglia #Conte e lancia un messaggio per il futuro??????????? @vivoperlinter -

Ernesto Pellegrini, presidente dell'Inter dal 1984 al 1995, è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per raccontare la sua esperienza n ...