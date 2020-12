Grande Fratello Vip 5 i nominati di venerdì 11 dicembre (video) (Di sabato 12 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5 i nominati di venerdì 11 dicembre senza eliminazione: Pierpaolo, Maria Teresa e Dayane Grande Fratello Vip 5 puntata di venerdì 11 dicembre che ha visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti e l’eliminazione di Selvaggia Roma, ma che non ha dimenticato le nomination a fine puntata. nomination tutte palesi e al voto andranno i 3 più nominati che sono Pierpaolo, Maria Teresa e Dayane ma lunedì non uscirà nessuno il meno votato andrà in nomination, ma i vip non lo sanno. ?????????????? Qui il momento in cui Alfonso Signorini comunica l’esito ai vip ??????????????? Come si Vota? “Grande Fratello VIP” propone un sistema ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 12 dicembre 2020)Vip 5 idi11senza eliminazione: Pierpaolo, Maria Teresa e DayaneVip 5 puntata di11che ha visto l’ingresso di tre nuovi concorrenti e l’eliminazione di Selvaggia Roma, ma che non ha dimenticato leon a fine puntata.on tutte palesi e al voto andranno i 3 piùche sono Pierpaolo, Maria Teresa e Dayane ma lunedì non uscirà nessuno il meno votato andrà inon, ma i vip non lo sanno. ?????????????? Qui il momento in cui Alfonso Signorini comunica l’esito ai vip ??????????????? Come si Vota? “VIP” propone un sistema ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - savssh : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: - peopleyoongiii : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: -