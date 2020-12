Giampaolo non teme l’esonero: «Domani ho allenamento alle 9» (Di sabato 12 dicembre 2020) Marco Giampaolo risponde alle domande sulla sua posizione dopo la sconfitta contro l’Udinese. Ecco le sue parole Marco Giampaolo risponde alle domande relative alla sua posizione sulla panchina del Torino dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese. ESONERO – «Rapporto con la società? Diretto, chiaro, senza scorciatoie, continuo. Io penso a fare il mio lavoro al massimo e a portarlo avanti con serietà. Rischio esonero? Penso che domattina ho allenamento alle 9, tutto il resto mi interessa meno. La società mi è vicina». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Marcorispondedomande sulla sua posizione dopo la sconfitta contro l’Udinese. Ecco le sue parole Marcorispondedomande relative alla sua posizione sulla panchina del Torino dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese. ESONERO – «Rapporto con la società? Diretto, chiaro, senza scorciatoie, continuo. Io penso a fare il mio lavoro al massimo e a portarlo avanti con serietà. Rischio esonero? Penso che domattina ho9, tutto il resto mi interessa meno. La società mi è vicina». Leggi su Calcionews24.com

