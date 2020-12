Covid, Zaia: 'Vaccini in Veneto pronti per l'Epifania' (Di sabato 12 dicembre 2020) ' Il Veneto è rimasto in zona gialla ma non vorrei che la gente abbassasse la guardia. Ci sono regole precise da rispettare. su cento persone testate in Veneto, otto risultano positive. Il ... Leggi su trevisotoday (Di sabato 12 dicembre 2020) ' Ilè rimasto in zona gialla ma non vorrei che la gente abbassasse la guardia. Ci sono regole precise da rispettare. su cento persone testate in, otto risultano positive. Il ...

dreamChaser1789 : Ma #Zaia non era quello che 'ha gestito bene il #coronavirus, punto'? I soliti minion l'hanno rivotato...vergognate… - Pino__Merola : Covid:Zaia,5.098 positivi e 110 morti in Veneto in 24 orr - trimpa48 : RT @nicoterranova: ma #Zaia che passa le giornate a fare il figo autoincensandosi in tv lo ha capito che il Veneto è l'unica regione ancora… - piave1012 : #Coronavirus e Buffonate, Zaia “in Veneto dal 6 gennaio vaccineremo 24 ore al giorno”. ecco il piano veneto per la… - Affaritaliani : Covid, Zaia: “Vaccinazioni da Epifania, subito a ospiti RSA” -