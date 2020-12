Covid: Coldiretti, in Puglia +40% poveri, 200mila in mense (Di sabato 12 dicembre 2020) BARI, 12 DIC - "Sono più di 200mila i poveri in Puglia che con l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 dicembre 2020) BARI, 12 DIC - "Sono più diinche con l'aggravarsi della situazione sono costretti per Natale a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelleo soprattutto con la ...

“In Puglia – spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – è stato registrato il 40% di aumento delle richieste di aiuto di oltre 200mila affamati che sono costretti a chiedere aiuto per m ...

Milano, 12 dic. (Adnkronos) - Il passaggio della Lombardia da domani a zona gialla da zona arancione comporterà in teoria la riapertura di oltre 51mila tra ristoranti, bar e agriturismi. La chiusura d ...

