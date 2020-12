Come si traduce “repository” in italiano? Risponde la Crusca (Di sabato 12 dicembre 2020) Tratto dall’Accademia della Crusca Alcuni lettori ci chiedono un possibile corRispondente italiano di repository; uno di loro chiede se sia possibile usare Come traducente il termine repositore. Risposta Il termine repository circola nella nostra lingua già dagli anni Novanta, anche se è dagli anni Duemila che inizia ad affermarsi in vari ambiti, in particolare quello informatico. In senso più generico, il repository può essere considerato un archivio o un deposito di informazioni, accessibili più o meno liberamente e spesso raggiungibili tramite Internet. All’interno dei vari ambiti, il vocabolo assume poi significati particolari: in campo informatico il repository è un ambiente di memorizzazione e conservazione di software, cioè un archivio in cui vengono conservati programmi che possono essere ... Leggi su linkiesta (Di sabato 12 dicembre 2020) Tratto dall’Accademia dellaAlcuni lettori ci chiedono un possibile corntedi repository; uno di loro chiede se sia possibile usarente il termine repositore. Risposta Il termine repository circola nella nostra lingua già dagli anni Novanta, anche se è dagli anni Duemila che inizia ad affermarsi in vari ambiti, in particolare quello informatico. In senso più generico, il repository può essere considerato un archivio o un deposito di informazioni, accessibili più o meno liberamente e spesso raggiungibili tramite Internet. All’interno dei vari ambiti, il vocabolo assume poi significati particolari: in campo informatico il repository è un ambiente di memorizzazione e conservazione di software, cioè un archivio in cui vengono conservati programmi che possono essere ...

yanez_2006 : come si traduce 'non ce n'è Coviddi' in tedesco? - _nebbia_ : @darkman973 @AlbertoBagnai E se vuoi ridere guarda come Wikipedia lo traduce in vietnamita?????? - bebekozdemir : @cansgaze Nemmeno io ho visto nessuno fare polemica su QUESTO sondaggio. L'hai detto tu, si scherza. A me certi mod… - alleprando : @assurdistan Chissà come si traduce 's'a stanno a piá 'nder culo' in cockney - 2starsun : anche google traduce 'gongmyung' come 'resonance' ma ancora intravedono il secondo kim -

Ultime Notizie dalla rete : Come traduce Come si traduce “repository” in italiano? Risponde la Crusca Linkiesta.it Santi traduce il lockdown di Xavier De Maistre

Una stanza della Torino della fine del Settecento simbolo ed emblema universale di un pianeta che tuttora vive restrizioni di movimento e provvedimenti di isolamento e quarantena. «Torino, 1790, vigil ...

Papa Francesco, prof in economia aziendale

Rileggendo il testo di Papa Francesco per l’incontro internazionale “Economy of Francesco” noto, in filigrana, che l’approccio prevalentemente macroecomico si traduce anche in una proposta di nuova im ...

Una stanza della Torino della fine del Settecento simbolo ed emblema universale di un pianeta che tuttora vive restrizioni di movimento e provvedimenti di isolamento e quarantena. «Torino, 1790, vigil ...Rileggendo il testo di Papa Francesco per l’incontro internazionale “Economy of Francesco” noto, in filigrana, che l’approccio prevalentemente macroecomico si traduce anche in una proposta di nuova im ...