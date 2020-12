Vittoria Schisano sbotta contro Serena Bortone: “Non mi stai mettendo a mio agio, quel video che hai mandato mi disturba” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Vittoria Schisano questo pomeriggio è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e nel bel mezzo dell’intervista l’attrice, visibilmente stizzita, ha risposto a tono alla conduttrice ‘colpevole’ di aver mandato una clip del film Tutto tutto niente niente che ha girato nel 2012 con Antonio Albanese. Nel film la Schisano, che in quel periodo aveva da poco iniziato la sua terapia di transizione, interpretava un travestito (un ‘femminiello’) e nella clip mandata in onda da Serena Bortone si vede proprio l’attrice urlare al suo partner “Mi chiamo Vittoria Anastasio, sono un femminiello. Sono un uomo, io song ‘o nom!“. A distanza di 8 anni l’attrice ha ufficialmente preso le distanze da quel ... Leggi su biccy (Di venerdì 11 dicembre 2020)questo pomeriggio è stata ospite dia Oggi è un altro giorno e nel bel mezzo dell’intervista l’attrice, visibilmente stizzita, ha risposto a tono alla conduttrice ‘colpevole’ di averuna clip del film Tutto tutto niente niente che ha girato nel 2012 con Antonio Albanese. Nel film la, che inperiodo aveva da poco iniziato la sua terapia di transizione, interpretava un travestito (un ‘femminiello’) e nella clip mandata in onda dasi vede proprio l’attrice urlare al suo partner “Mi chiamoAnastasio, sono un femminiello. Sono un uomo, io song ‘o nom!“. A distanza di 8 anni l’attrice ha ufficialmente preso le distanze da...

