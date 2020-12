VIDEO | Epatite C, l’infettivologo: “Causa Covid rinvio trattamenti di oltre 6 mesi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Purtroppo l’epidemia da Covid-19 ha determinato una flessione di tutti i trattamenti per i soggetti con epatite C, compresi quelli che erano già stati programmati all’inizio dell’anno, con rinvii anche superiori ai sei mesi. Adesso è fondamentale riprendere questi trattamenti, ma non solo: bisogna ripartire con gli screening per intercettare i pazienti con epatite C ‘sommersi’, perchè anche questa attività si è interrotta a causa della pandemia”. A dirlo è il dottor Pierluigi Blanc, direttore di Malattie Infettive all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli, Firenze), intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito di ‘Hand – Hepatitis in Addiction Network Delivery‘, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro società scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’Hcv afferenti a diverse città italiane. Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma (con due tappe), Torino, Pesaro, Pavia, Como, Lecco, Isernia/Campobasso, Siena e Trapani, l’ultima tappa di Hand sarà a Firenze il prossimo 18 dicembre, dove si svolgerà il corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C al tempo del Covid-19, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. I corsi di educazione continua in medicina, avviati a settembre, sono stati in totale 16 su tutto il territorio nazionale. “Ci troviamo di fronte a due gravi situazioni- ha proseguito Blanc- da una parte ci sono i pazienti già diagnosticati, che erano in attesa di trattamento ma che non hanno potuto riceverlo, perché tutti noi ci siamo dovuti dedicare al Covid; dall’altra ci sono pazienti che avrebbero dovuto essere screenati, quindi intercettati e, se positivi, messi in trattamento. Ma nulla di tutto questo è accaduto. Per cui ora servono azioni che facilitino sia la possibilità di trattare i pazienti già ‘programmati’ sia la ripresa degli screening. Tutte le iniziative che vanno in questa direzione sono estremamente importanti”. Leggi su dire (Di venerdì 11 dicembre 2020) “Purtroppo l’epidemia da Covid-19 ha determinato una flessione di tutti i trattamenti per i soggetti con epatite C, compresi quelli che erano già stati programmati all’inizio dell’anno, con rinvii anche superiori ai sei mesi. Adesso è fondamentale riprendere questi trattamenti, ma non solo: bisogna ripartire con gli screening per intercettare i pazienti con epatite C ‘sommersi’, perchè anche questa attività si è interrotta a causa della pandemia”. A dirlo è il dottor Pierluigi Blanc, direttore di Malattie Infettive all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (Bagno a Ripoli, Firenze), intervistato dall’agenzia Dire nell’ambito di ‘Hand – Hepatitis in Addiction Network Delivery‘, il primo progetto pilota di networking a livello nazionale patrocinato da quattro società scientifiche (SIMIT, FeDerSerD, SIPaD e SITD), che coinvolge i Servizi per le Dipendenze e i relativi Centri di cura per l’Hcv afferenti a diverse città italiane. Dopo Pozzuoli, Alessandria, Brindisi, Benevento, Siracusa, Roma (con due tappe), Torino, Pesaro, Pavia, Como, Lecco, Isernia/Campobasso, Siena e Trapani, l’ultima tappa di Hand sarà a Firenze il prossimo 18 dicembre, dove si svolgerà il corso di formazione ECM sulla gestione dei tossicodipendenti con epatite C al tempo del Covid-19, organizzato dal provider Letscom E3 con il contributo non condizionante di AbbVie. I corsi di educazione continua in medicina, avviati a settembre, sono stati in totale 16 su tutto il territorio nazionale. “Ci troviamo di fronte a due gravi situazioni- ha proseguito Blanc- da una parte ci sono i pazienti già diagnosticati, che erano in attesa di trattamento ma che non hanno potuto riceverlo, perché tutti noi ci siamo dovuti dedicare al Covid; dall’altra ci sono pazienti che avrebbero dovuto essere screenati, quindi intercettati e, se positivi, messi in trattamento. Ma nulla di tutto questo è accaduto. Per cui ora servono azioni che facilitino sia la possibilità di trattare i pazienti già ‘programmati’ sia la ripresa degli screening. Tutte le iniziative che vanno in questa direzione sono estremamente importanti”.

funzilogik : @andreasso1951 @mariobortoluss1 Oltre , Stanno mandando in video pubblicità !! Tuo figlio in pericolo di avere EPA… - angelopiemo : Epatite C, un video per spronare a fare il test per il virus e contribuire a sconfiggerlo - ennatrasporti : VIDEO | Epatite C, FeDerSerD: “Ancora da trattare 90-120mila soggetti” - Tele_Nicosia : VIDEO | Epatite C, FeDerSerD: “Ancora da trattare 90-120mila soggetti” - zazoomblog : VIDEO Epatite C FeDerSerD: “Ancora da trattare 90-120mila soggetti” - #VIDEO #Epatite #FeDerSerD: #“Ancora -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Epatite VIDEO | Epatite C, l'infettivologo: "Causa Covid rinvio trattamenti di oltre 6 mesi" - Dire.it Dire Epatite C curabile? L'esperto: "Non aver paura di scoprire malattia"

10 dicembre 2020, 19:48 Video Epatite C curabile? L'esperto: "Non aver paura di scoprire malattia" "Eradicare l'infezione significa ridurre la trasmissione della malattia" ...

Nuove strategie contro l'epatite C, in Sicilia il 97,5% dei pazienti trattati è guarito

"La Sicilia come modello italiano contro la lotta all'epatite C". Lo racconta Vito Di Marco, professore di Gastroenterologia al Policlinico, che spiega come nell'Isola nel 2015 sia nata una Rete HCV p ...

10 dicembre 2020, 19:48 Video Epatite C curabile? L'esperto: "Non aver paura di scoprire malattia" "Eradicare l'infezione significa ridurre la trasmissione della malattia" ..."La Sicilia come modello italiano contro la lotta all'epatite C". Lo racconta Vito Di Marco, professore di Gastroenterologia al Policlinico, che spiega come nell'Isola nel 2015 sia nata una Rete HCV p ...