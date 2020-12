Starship: l’astronave che andrà sulla Luna e su Marte (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre la Starship ha affrontato un atteso test. SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, lo preparava da tempo. Il test ha permesso di raccogliere molti dati utili a portare avanti il progetto finanziato da Elon Musk. Il miliardario statunitense si augura che la sua astronave possa approdare prima sulla Luna e poi Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mercoledì 9 dicembre laha affrontato un atteso test. SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk, lo preparava da tempo. Il test ha permesso di raccogliere molti dati utili a portare avanti il progetto finanziato da Elon Musk. Il miliardario statunitense si augura che la sua astronave possa approdare primae poi

MoliPietro : Starship: l’astronave che andrà sulla Luna e su Marte - peppos1987 : RT @Focus_it: Il prototipo della #Starship di @SpaceX, l'astronave voluta da Elon Musk per colonizzare Marte, ha superato tre fasi su quatt… - alessandro_halo : RT @Focus_it: Il prototipo della #Starship di @SpaceX, l'astronave voluta da Elon Musk per colonizzare Marte, ha superato tre fasi su quatt… - MARESITAS : RT @Focus_it: Il prototipo della #Starship di @SpaceX, l'astronave voluta da Elon Musk per colonizzare Marte, ha superato tre fasi su quatt… - sulsitodisimone : RT @Focus_it: Il prototipo della #Starship di @SpaceX, l'astronave voluta da Elon Musk per colonizzare Marte, ha superato tre fasi su quatt… -