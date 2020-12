Siberia (Russia) – Grande gelo con temperature a -56: osservati i pilastri di luce (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Jacuzia le temperature sono precipitate fino a -56 gradi Sono giornate di Grande gelo in Siberia: in Jacuzia in questi giorni il termometro è precipitato fino a -55 / -56 gradi. Per ora, in una scuola del villaggio di Oymyakon i bambini continuano ad andare a scuola, nonostante la temperatura sia scesa a -50°C. Le Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) In Jacuzia lesono precipitate fino a -56 gradi Sono giornate diin: in Jacuzia in questi giorni il termometro è precipitato fino a -55 / -56 gradi. Per ora, in una scuola del villaggio di Oymyakon i bambini continuano ad andare a scuola, nonostante la temperatura sia scesa a -50°C. Le

In Jacuzia le temperature sono precipitate fino a -56 gradi Sono giornate di grande gelo in Siberia: in Jacuzia in questi giorni il termometro è precipitato fino a -55 / -56 gradi. Per ora, in una scu ...

Vincenzo Gorga di Vietri di Potenza compie 101 anni. Fu prigioniero in Siberia e Mongolia durante la Guerra

Un giorno speciale per Vietri di Potenza, la cui comunità, seppur a distanza, si stringe attorno alla persona più anziana del paese, Vincenzo Gorga, che compie 101 anni. Mente storica, e lucida, della ...

