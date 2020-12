Ruth Ben-Ghiat, una storia americana degli uomini forti (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbiamo intervistato la docente della New York University Ruth Ben-Ghiat, storica, esperta di fascismo e autrice di Strongmen: Mussolini to the present, appena pubblicato negli Usa. Nonostante la vittoria di Biden, il paese è spaccato a metà. Che idea si è fatta di queste elezioni? Questo è il testamento della popolarità di Trump. È riuscito a costruire col suo temperamento e il suo stile di governo un autentico culto della personalità. Il trumpismo continuerà anche senza Trump. Più che la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) Abbiamo intervistato la docente della New York UniversityBen-, storica, esperta di fascismo e autrice di Strongmen: Mussolini to the present, appena pubblicato negli Usa. Nonostante la vittoria di Biden, il paese è spaccato a metà. Che idea si è fatta di queste elezioni? Questo è il testamento della popolarità di Trump. È riuscito a costruire col suo temperamento e il suo stile di governo un autentico culto della personalità. Il trumpismo continuerà anche senza Trump. Più che la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

CarloFerraioli7 : RT @Zeta_Luiss: “Trump non è Hitler, oggi le cose funzionano in modo diverso”. Colloquio con @ruthbenghiat, autrice di “Strongmen”, in cui… - GiorgioCasadio : RT @Zeta_Luiss: “Trump non è Hitler, oggi le cose funzionano in modo diverso”. Colloquio con @ruthbenghiat, autrice di “Strongmen”, in cui… - Giammapass : RT @Zeta_Luiss: “Trump non è Hitler, oggi le cose funzionano in modo diverso”. Colloquio con @ruthbenghiat, autrice di “Strongmen”, in cui… - LentoValerio : RT @Zeta_Luiss: “Trump non è Hitler, oggi le cose funzionano in modo diverso”. Colloquio con @ruthbenghiat, autrice di “Strongmen”, in cui… - MattiaGiustoZan : RT @Zeta_Luiss: “Trump non è Hitler, oggi le cose funzionano in modo diverso”. Colloquio con @ruthbenghiat, autrice di “Strongmen”, in cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruth Ben Ruth Ben-Ghiat, una storia americana degli uomini forti | il manifesto Il Manifesto Ozark, l’erede di Breaking Bad | Una serie ingiustamente sottovalutata

Vi parliamo oggi della serie drammatica presente su Netflix Ozark, con Jason Bateman e Laura Linney. Ecco tutto ciò che c'è da sapere ...

Ruth Lillegraven racconta tutta l’oscurità della Norvegia

Clara è una giovane funzionaria del ministero della Giustizia, impegnata affinché la Norvegia si doti di una nuova legge a protezione dei minori. Haavard, suo marito, è un affermato medico che lavora ...

Vi parliamo oggi della serie drammatica presente su Netflix Ozark, con Jason Bateman e Laura Linney. Ecco tutto ciò che c'è da sapere ...Clara è una giovane funzionaria del ministero della Giustizia, impegnata affinché la Norvegia si doti di una nuova legge a protezione dei minori. Haavard, suo marito, è un affermato medico che lavora ...