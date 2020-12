Paolo Rossi | la moglie | “Mai rifiutato Napoli | ma per questa scelta di Ferlaino non venne”

(Di venerdì 11 dicembre 2020)laha ha parlato del campione dicendo che non ha vestito la maglia delperchégli disse che non avrebbe fatto una squadra vincente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Notiziedi_it : Addio a Paolo Rossi, è morto l’eroe del Mondiale 1982 - Mo0o0men : RT @EmilioSansolini: Paolo Rossi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Toccante lettera pubblicata da Marco Tardelli per ricordare Paolo Rossi. “Click. Buio. Stamattina all’alba rispondendo come un’automa alla telefonata di Michel, dentro di me si è spenta la luce. Buio ...Queste le parole di Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, eroe azzurro ai mondiali del 1982, scomparso ieri per un male incurabile a 64 anni. «Il suo sorriso mi ha fatto innamorare, era la ...