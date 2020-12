Paolo Rossi | eroe del calcio nei Mondiali del 1982 | è scomparso

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Un altro lutto nel mondo del, si è spento nella notte a 64 anni il grande, giocatore amato in tutto il mondo. Protagonista del Mondiale Spagna dell’82 il portentosoè stato Campione del Mondo e Pallone D’Oro. Conquistò anche due scudetti e quattro coppe con la Juventus di Trapattoni. Ma si fece conoscere al grande pubblico giocando a Vicenza, nel Lanedal 1976 al 79, città che oggi lo piange a cui il Campione è sempre rimasto molto legato e si terrà proprio a Vicenza, secondo le volontà di, il funerale, questo sabato 12 dicembre. La moglie, Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice, ha annunciato la sua morte su Instagram, postando una foto della coppia con la dolcissima didascalia “Forever”, seguita da un cuore. “Non ci sarà mai qualcuno ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - Nicanfo2000 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi PAOLO ROSSI 1956-2020 ?? - CorriereTorino : Mariella Scirea: «Con Paolo Rossi se ne va un altro pezzo della nostra grande famiglia» -

Inizia così la commovente lettera di Marco Tardelli pubblicata su La Stampa e dedicata a Paolo Rossi. “Poi ho pensato che negli ultimi tempi ti ho cercato, come in preda al panico, come sentendo qualc ...Il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con la morte di Paolo Rossi, il calvario della malattia è durato 9 mesi. Le nuove confessioni della moglie ...