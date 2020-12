Paolo Rossi, camera ardente al Menti di Vicenza: sabato i funerali (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lacrime e dolore, com'è normale che sia in una situazione del genere. L'Italia del calcio (e non solo) si stringe attorno alla famiglia di Paolo Rossi , l'eroe del Mundial '82 prematuramente scomparso ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lacrime e dolore, com'è normale che sia in una situazione del genere. L'Italia del calcio (e non solo) si stringe attorno alla famiglia di, l'eroe del Mundial '82 prematuramente scomparso ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! In centinaia sfilano davanti al feretro di Paolo Rossi (FOTO) - qn_lanazione : Paolo Rossi, in fila per un chilometro per dargli l'ultimo saluto -