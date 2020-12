Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più rispetto al 2000, ma aumenta la disabilità (Di venerdì 11 dicembre 2020) Si vive 6 anni di più rispetto al 2000, dice l' , ma con il crescere della longevità aumentano anche le disabilità. Dall' ai , dalla al , le malattie non trasmissibili rappresentano 7 delle 10 ... Leggi su leggo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sidi piùal, dice l' , ma con ilre dellano anche le. Dall' ai , dalla al , le malattie non trasmissibili rappresentano 7 delle 10 ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più rispetto al 2000, ma aumenta la disabilità - ilmessaggeroit : Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più rispetto al 2000, ma aumenta la disabilità - GrendelFTMoor : RT @1972book: In tutto questo in Cina il PIL cresce, la vita procede come se il virus non esistesse, l'OMS è saldamente sotto controllo e i… - iamlazarperovic : RT @1972book: In tutto questo in Cina il PIL cresce, la vita procede come se il virus non esistesse, l'OMS è saldamente sotto controllo e i… - PaciollaNando : RT @1972book: In tutto questo in Cina il PIL cresce, la vita procede come se il virus non esistesse, l'OMS è saldamente sotto controllo e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms cresce Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più rispetto al 2000, ma aumenta la disabilità Il Messaggero Oms, cresce longevità, da 2000 a 2019 guadagnati 6 anni vita

Dall'ictus ai tumori, dalla demenza al diabete, le malattie non trasmissibili rappresentano 7 delle 10 principali cause di morte al mondo, mentre escono dalla triste classifica Aids e tubercolosi.

Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più rispetto al 2000, ma aumenta la disabilità

Si vive 6 anni di più rispetto al 2000, dice l'Oms, ma con il crescere della longevità aumentano anche le disabilità. Dall'ictus ai tumori, ...

Dall'ictus ai tumori, dalla demenza al diabete, le malattie non trasmissibili rappresentano 7 delle 10 principali cause di morte al mondo, mentre escono dalla triste classifica Aids e tubercolosi.Si vive 6 anni di più rispetto al 2000, dice l'Oms, ma con il crescere della longevità aumentano anche le disabilità. Dall'ictus ai tumori, ...