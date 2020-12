Nuovo DPCM Natale, ultime oggi 11 dicembre: Governo apre a spostamenti tra Comuni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il pressing sul Governo sembra avere dato i suoi frutti e il premier Conte in queste ore sta decidendo i provvedimenti da prendere per modificare il DPCM Natale in vigore dal 3 dicembre scorso. Potrebbe esser modificato il divieto di spostamento tra Comuni per i giorni di Natale, Santo Stefano e capodanno. Le alternative al vaglio sono due, o una modifica al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle FAQ del Governo, con un’interpretazione estensiva che permetta maggiormente lo spostamento tra Comuni. Resta invece il divieto di spostarsi tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra regioni gialle. Nuovo DPCM Natale, arrivano le modifiche per ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il pressing sulsembra avere dato i suoi frutti e il premier Conte in queste ore sta decidendo i provvedimenti da prendere per modificare ilin vigore dal 3scorso. Potrebbe esser modificato il divieto di spostamento traper i giorni di, Santo Stefano e capodanno. Le alternative al vaglio sono due, o una modifica al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle FAQ del, con un’interpretazione estensiva che permetta maggiormente lo spostamento tra. Resta invece il divieto di spostarsi tra Regioni dal 21al 6 gennaio, anche tra regioni gialle., arrivano le modifiche per ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - quibresciait : Lombardia “gialla” da domenica, ma nel bresciano 1 locale su 5 non riaprirà - Secondo Confcommercio, 1.400 tra bar,… - AvvDBocciolini : RT @OgniMattinaTV8: #DPCM #COVID_19 - L’avvocato Daniele Bocciolini fa chiarezza sul nuovo DPCM su cosa si potrà fare e NON rispondendo a t… -