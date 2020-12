Nella maggioranza volano gli stracci, ma Pd e M5S fanno di tutto per non mollare la poltrona (Di venerdì 11 dicembre 2020) Riceviamo da Fabio Silvestri e volentieri pubblichiamo Questo Natale potrebbe segnare il canto del cigno per il governo e il movimento grillino. Il susseguirsi di liti e minacce all’interno dei Cinquestelle autorizza a pensare che la loro fine, così come quella del governo, sia prossima. Da un lato il presidente del Consiglio si sente forte della consapevolezza di parlamentari che non saranno rieletti dopo questa esperienza, dall’altra il movimento è attraversato da malumori e contrasti. Pd e M5S uniti solo in nome del potere Chi è legato alla poltrona – ministri, sottosegretari ecc. ecc. – sa di non poter mai più ricoprire simili incarichi; chi ha conservato un minimo di dignità politica e personale non se la sente di continuare a tradire il mandato ricevuto dagli elettori. In questa lotta intestina si inseriscono i malumori di una maggioranza unita ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Riceviamo da Fabio Silvestri e volentieri pubblichiamo Questo Natale potrebbe segnare il canto del cigno per il governo e il movimento grillino. Il susseguirsi di liti e minacce all’interno dei Cinquestelle autorizza a pensare che la loro fine, così come quella del governo, sia prossima. Da un lato il presidente del Consiglio si sente forte della consapevolezza di parlamentari che non saranno rieletti dopo questa esperienza, dall’altra il movimento è attraversato da malumori e contrasti. Pd e M5S uniti solo in nome del potere Chi è legato alla– ministri, sottosegretari ecc. ecc. – sa di non poter mai più ricoprire simili incarichi; chi ha conservato un minimo di dignità politica e personale non se la sente di continuare a tradire il mandato ricevuto dagli elettori. In questa lotta intestina si inseriscono i malumori di unaunita ...

