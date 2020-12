Meteo Neve – Forte pericolo valanghe sulle Dolomiti venete, per le forti nevicate in atto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con il bel tempo aumenta l’instabilità del manto nevoso. pericolo marcato sulle Alpi centro-orientali Continua ad essere elevato il rischio di valanghe sulle Alpi centro-orientali, con pericolo Forte sulle Dolomiti del Veneto. Secondo il bollettino diramato da Aineva, infatti, i settori in cui oggi il pericolo di valanghe risulta più elevato sono le Dolomiti venete, mentre Leggi su periodicodaily (Di venerdì 11 dicembre 2020) Con il bel tempo aumenta l’instabilità del manto nevoso.marcatoAlpi centro-orientali Continua ad essere elevato il rischio diAlpi centro-orientali, condel Veneto. Secondo il bollettino diramato da Aineva, infatti, i settori in cui oggi ildirisulta più elevato sono le, mentre

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - DPCgov : ????? Piogge, venti di burrasca e neve su gran parte dell’Italia ????#allertaROSSA meteo-idro, martedì #8dicembre, in V… - DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - MoliPietro : Meteo Neve – Forte pericolo valanghe sulle Dolomiti venete, per le forti nevicate in atto - genovapostnews : Meteo Liguria: ancora pioggia e qualche fiocco di neve, nel weekend cambia tutto -