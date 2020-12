Mafia: per Mannino un'odissea giudiziaria lunga quasi 30 anni/Adnkronos (3) (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

Giorgiolaporta : Gli italiani stremati verranno spiati da #DRONI e controllati come in uno #StatoPoliziesco. Quegli stessi mezzi non… - Agenzia_Italia : Mannino è stato assolto per la trattativa Stato-mafia - matteosalvinimi : Mi auguro che Germania intervenga a tutela dei nomi di #FalconeeBorsellino, dopo la sentenza di un tribunale tedesc… - bbeatrixe_ : RT @betterovmine: a un calciatore bianco gli sono stati perdonati gli stupri, la droga,i collegamenti con la mafia e se n'è parlato per set… - ChristophPerri2 : RT @MafiaNeinDanke: Per stasera vi consigliamo un evento in italiano ???? sul tema della criminalità organizzata al tempo del #covid19, un di… -