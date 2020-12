Mafia: gen. Borghini, 'non ricordo se Arcangioli teneva qualcosa in mano in via D'Amelio' (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) su Notizie.it.

Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) – “Ricordo di avere visto sul luogo della strage di via D’Amelio il capitano Arcangioli, era vestito in maniera poco formale, indossando un abbigliamento estivo, ma ...

Trattativa Stato-Mafia: Calogero Mannino assolto definitivamente

E’ stata confermata dalla Cassazione l’assoluzione dell’ex ministro Calogero Mannino, difeso da Grazia Volo, nel processo stralcio sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. I supremi giudici della Sest ...

