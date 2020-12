Giampaolo: “La stima di Cairo fa piacere ma servono i risultati” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Torino deve lasciarsi alle spalle il derby e pensare a tornare alla vittoria in campionato. Domani i granata ospiteranno l’Udinese in una gara da non fallire. In conferenza stampa, il tecnico Giampaolo ha parlato del momento in casa Toro: “L’attestato di stima del presidente Cairo mi fa piacere, ma sono consapevole che non è sufficiente perché devi fare i risultati. E non sono sufficienti nemmeno le prestazioni. I gol subiti sono una mia responsabilità: martedì mattina abbiamo fatto un’ora di lavoro su quello, abbiamo provato quanto accaduto con la Juventus, è stato un puntualizzare ulteriormente gli aspetti che ci hanno portato a prendere due gol quasi in fotocopia”. Sul momento difficile: “Ne ho vissuti tanti, lo vivo adesso e li vivrò in futuro. Non è questa la mia cartina tornasole, il mio riferimento sono i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il Torino deve lasciarsi alle spalle il derby e pensare a tornare alla vittoria in campionato. Domani i granata ospiteranno l’Udinese in una gara da non fallire. In conferenza stampa, il tecnicoha parlato del momento in casa Toro: “L’attestato didel presidentemi fa, ma sono consapevole che non è sufficiente perché devi fare i risultati. E non sono sufficienti nemmeno le prestazioni. I gol subiti sono una mia responsabilità: martedì mattina abbiamo fatto un’ora di lavoro su quello, abbiamo provato quanto accaduto con la Juventus, è stato un puntualizzare ulteriormente gli aspetti che ci hanno portato a prendere due gol quasi in fotocopia”. Sul momento difficile: “Ne ho vissuti tanti, lo vivo adesso e li vivrò in futuro. Non è questa la mia cartina tornasole, il mio riferimento sono i ...

