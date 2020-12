Farmaco per curare l’ipertensione riduce la mortalità del Covid-19 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Nunziati I risultati di uno studio multidisciplinare condotto su 576 pazienti ricoverati presso l’EOC durante la prima ondata, dal 1° marzo al 1° maggio, in collaborazione con l’USI e l’Università Vita-Salute San Raffaele, hanno svelato che un Farmaco comune, utilizzato per curare l’ipertensione, è efficace nel ridurre la mortalità di pazienti colpiti da Covid-19 e affetti da gravi patologie. Lo studio si basa sulle analisi statistiche dei dati dei pazienti, con un’età media di 72 anni. Lo studio, è stato pubblicato oggi dalla rivisita scientifica PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno derivato diversi profili di rischio per valutare l’effetto dei farmaci, analizzare le dipendenze tra i diversi fattori di rischio e l’impatto dei trattamenti sulla ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Nunziati I risultati di uno studio multidisciplinare condotto su 576 pazienti ricoverati presso l’EOC durante la prima ondata, dal 1° marzo al 1° maggio, in collaborazione con l’USI e l’Università Vita-Salute San Raffaele, hanno svelato che uncomune, utilizzato per, è efficace nel ridurre ladi pazienti colpiti da-19 e affetti da gravi patologie. Lo studio si basa sulle analisi statistiche dei dati dei pazienti, con un’età media di 72 anni. Lo studio, è stato pubblicato oggi dalla rivisita scientifica PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno derivato diversi profili di rischio per valutare l’effetto dei farmaci, analizzare le dipendenze tra i diversi fattori di rischio e l’impatto dei trattamenti sulla ...

