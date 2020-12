Casertana | il tecnico Guidi | “Sarà un onore giocare al ‘Barbera’ | Palermo costruito per fare campionato di vertice”

Leggi su mediagol

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ildomenica pomeriggio affronterà lanella gara valida per la 15a giornata deldi Serie C., possibili positivi al Covid tra i campani: la società rinvia la partenza, il comunicato ufficialeI rosanero dovranno provare a riscattare la sconfitta rimediata in quel di Foggia dove, oltre al risultato negativo, anche la prestazione è stata da dimenticare. Ildella compagine campana, Federico, è intanto intervenuto in conferenza stampa due giorni dal match del 'Barbera'.Coronavirus, torna in vigore il divieto di stazionare in strada: Orlando pronto a firmare nuova ordinanza"Vogliamo dare continuità di prestazioni e risultati, la cosa importante è muovere la classifica consci però che non ...