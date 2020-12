Cagliari | Pavoletti ‘chiama’ Nainggolan | “Magari il presidente ci fa un bel regalo…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Il sorriso non lo ha mai perso, neppure dopo il doppio grave infortunio che gli ha fatto perdere, praticamente, l'intera scorsa stagione. Leonardosi è ripreso il suo posto nell'attacco dele nella scorsa sfida cotnro lo Spezia ha messo a segno un grandissimo gol di tacco dimostrando di essere tornato a tutti gli effetti. Intervistato da Radiolina e Videolina il centravantiha parlato della prossima sfida di campionato contro l'Inter e della gioia di ritrovare alcuni ex compagni comee Barella.: dal mercato all'Intercaption id="attachment 1063663" align="alignnone" width="462"(getty images)/captionParte subito da quello che è stato il mancato ritorno in rossoblù di Radjama pare non essersi ancora arreso ...