Wonder: la malattia del bambino protagonista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qual è la malattia di Wonder, il bambino di 10 anni dell’omonimo film? Si tratta della sindrome di Treacher-Collins. Si tratta di una disostosi mandibolo-facciale la cui incidenza annuale è di 1/50.000 nati vivi. La causa è attribuita alle mutazioni del gene TCOF1 oppure dei geni POLR1C e POLR1D; la trasmissione è autosomica dominante o autosomica recessiva (per il gene POLR1C). I neonati presentano gravi malformazioni facciali (soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola) in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive, motivi per i quali devono essere presi in carico da un team multidisciplinare e sottoposti a numerosi interventi chirurgici, in particolare di plastica maxillofacciale. Chi è l’attore che interpreta Wonder L’attore che interpreta Wonder nell’omonimo film è Jacob ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Qual è ladi, ildi 10 anni dell’omonimo film? Si tratta della sindrome di Treacher-Collins. Si tratta di una disostosi mandibolo-facciale la cui incidenza annuale è di 1/50.000 nati vivi. La causa è attribuita alle mutazioni del gene TCOF1 oppure dei geni POLR1C e POLR1D; la trasmissione è autosomica dominante o autosomica recessiva (per il gene POLR1C). I neonati presentano gravi malformazioni facciali (soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola) in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive, motivi per i quali devono essere presi in carico da un team multidisciplinare e sottoposti a numerosi interventi chirurgici, in particolare di plastica maxillofacciale. Chi è l’attore che interpretaL’attore che interpretanell’omonimo film è Jacob ...

Wonder_Muffin : @giovanniciacci Hai detto che lei è diventata famosa per la sua malattia mentale. Tue testuali parole “poi che sia… - UgoBaroni : RT @RaiUno: 'Ti sentirai come se fossi solo ma non lo sei!!' Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuo… - lattuga99 : RT @RaiUno: 'Ti sentirai come se fossi solo ma non lo sei!!' Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuo… - isolinafelice : RT @RaiUno: 'Ti sentirai come se fossi solo ma non lo sei!!' Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuo… - micollottici : RT @RaiUno: 'Ti sentirai come se fossi solo ma non lo sei!!' Auggie, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuo… -