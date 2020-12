Tennis: è morto a 84 anni Alejandro Alex Olmedo, vincitore di Wibledon nel 1959 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un lutto questa mattina ha sconvolto il mondo del Tennis. Si è spento all’età di 84 anni Alejandro Olmedo, detto Alex. Soprannominato “El Jefe”, nacque nel 1936 ad Arequipa, in Perù, ma si laureò negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio della University of Southern California, naturalizzandosi così statunitense. A cavallo degli anni 60 le sue stagioni d’oro. Nel 1959 fu strepitoso aggiudicandosi sia gli Australian Open che Wimbledon, e perdendo in finale gli US Open. Nel 1958 con gli USA invece colse il successo nella Coppa Davis. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un lutto questa mattina ha sconvolto il mondo del. Si è spento all’età di 84, detto. Soprannominato “El Jefe”, nacque nel 1936 ad Arequipa, in Perù, ma si laureò negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio della University of Southern California, naturalizzandosi così statunitense. A cavallo degli60 le sue stagioni d’oro. Nelfu strepitoso aggiudicandosi sia gli Australian Open che Wimbledon, e perdendo in finale gli US Open. Nel 1958 con gli USA invece colse il successo nella Coppa Davis. gianluca.bruno@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis morto Tennis: morto a 78 anni Dennis Ralston, aveva un tumore Sportface.it Feliciano Lopez: “Occhio a Sinner ed Alcaraz, li vedremo presto in Davis”

Durante la settimana abbiamo anche vissuto una situazione triste, dura da accettare, la morte del padre di Roberto Bautista Agut ... o il fascino della competizione ora gestita dalla Kosmos Tennis di ...

Hiroshima 75 anni dopo: la mattina che ha cambiato il mondo

Bill Simons di Inside Tennis ha condiviso con i lettori il ricordo della sua visita (avvenuta nel 2000) alla città giapponese su cui l’Enola Gay sganciò la prima delle due bombe atomiche, ribattezzata ...

