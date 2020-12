Teatro Regio verso il pareggio in bilancio. E pronto a riaprire (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si respira un’aria più serena al Teatro Regio di Torino, dove ancora ci sono nuvoloni, ma quelli più scuri si stanno allontanando. Il commissario straordinario Rosanna Purchia e il direttore generale Guido Mulè hanno infatti annunciato che si avvicina al pareggio il bilancio preconsuntivo con un disavanzo ridotto a 400 mila euro. “Sia chiaro che il Regio da solo non può fronteggiare il debito pregresso e il Covid – precisano – Occorre il concorso di tutti, anche perché il 2021 sarà ancora un anno difficilissimo, ma siamo pronti a guadare con ottimismo verso il futuro”. E guardando al futuro l’ente si prepara a una riapertura dopo l’emergenza Covid: “Stiamo lavorando a testa bassa su due fronti, il ripristino di una situazione economica che ci permetta di guardare al futuro con ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Si respira un’aria più serena aldi Torino, dove ancora ci sono nuvoloni, ma quelli più scuri si stanno allontanando. Il commissario straordinario Rosanna Purchia e il direttore generale Guido Mulè hanno infatti annunciato che si avvicina alilpreconsuntivo con un disavanzo ridotto a 400 mila euro. “Sia chiaro che ilda solo non può fronteggiare il debito pregresso e il Covid – precisano – Occorre il concorso di tutti, anche perché il 2021 sarà ancora un anno difficilissimo, ma siamo pronti a guadare con ottimismoil futuro”. E guardando al futuro l’ente si prepara a una riapertura dopo l’emergenza Covid: “Stiamo lavorando a testa bassa su due fronti, il ripristino di una situazione economica che ci permetta di guardare al futuro con ...

