Strage di Erba | parla ex carabiniere | “Ecco che si dicevano Rosa e Olindo”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Giovanni Tartaglia, ex maresciallo dei Carabinieri, racconta alle Iene un retroscena inedito sulladi. “Anche tra i miei colleghi sono pochi quelli che danno con certezza chee Olindo siano colpevoli, le prove a loro carico non le trovo così schiaccianti”. Are è un exche afferma di aver partecipato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com