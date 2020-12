New Space Economy Expoforum, Piccinetti: “Ci crediamo, istituzioni con noi” (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – La Fiera internazionale dedicata alla New Space Economy sarà, quest’anno, totalmente digitale. La due giorni di New Space Economy European Expoforum (Nse, 11 e 12 dicembre) è la seconda edizione di un appuntamento nato un anno fa dalla volontà di far incontrare scienza, tecnologia e imprese della filiera per sviluppare il potenziale dell’economia basata sullo Spazio. “Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto uno sforzo importante per dire che ci siamo ancora– spiega l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, commentando la scelta di trasferire l’evento su una piattaforma virtuale- Ci sono 65 speaker internazionali di assoluto rilievo e usiamo una piattaforma fantastica, molto valida: è complessa, sofisticata, ogni espositore ha il suon stand. La community permetterà l’interscambio, ci si potrà incontrare e parlare con espositori e speaker. Siamo anche contenti del fatto che i partner istituzionali, dalla Regione Lazio alla Camera di Commercio, ci siano venuti dietro. Gli argomenti sono molto importanti, sarà una bellissima due giorni”, assicura. Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – La Fiera internazionale dedicata alla New Space Economy sarà, quest’anno, totalmente digitale. La due giorni di New Space Economy European Expoforum (Nse, 11 e 12 dicembre) è la seconda edizione di un appuntamento nato un anno fa dalla volontà di far incontrare scienza, tecnologia e imprese della filiera per sviluppare il potenziale dell’economia basata sullo Spazio. “Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto uno sforzo importante per dire che ci siamo ancora– spiega l’amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, commentando la scelta di trasferire l’evento su una piattaforma virtuale- Ci sono 65 speaker internazionali di assoluto rilievo e usiamo una piattaforma fantastica, molto valida: è complessa, sofisticata, ogni espositore ha il suon stand. La community permetterà l’interscambio, ci si potrà incontrare e parlare con espositori e speaker. Siamo anche contenti del fatto che i partner istituzionali, dalla Regione Lazio alla Camera di Commercio, ci siano venuti dietro. Gli argomenti sono molto importanti, sarà una bellissima due giorni”, assicura.

NSEexpoforum : RT @FieraRoma: Aziende, agenzie spaziali da tutta Europa, istituzioni, investitori, start up e centri di ricerca si danno appuntamento alla… - NSEexpoforum : RT @BIweb: Comincia domani @NSEexpoforum, evento dedicato alla New Space Economy e di cui @BIweb è lieta di essere marketing partner. Due g… - BIweb : Comincia domani @NSEexpoforum, evento dedicato alla New Space Economy e di cui @BIweb è lieta di essere marketing p… - INGVambiente : Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy @NSEexpoforum - il programma di seminari tematici allo stand virtuale IN… - geocorsi : New Space Economy, l’INGV partecipa alla nuova edizione dell’Expo-Forum Europeo -

Ultime Notizie dalla rete : New Space New Space Economy, l'INGV partecipa alla nuova edizione dell'Expo-Forum Europeo insalutenews New York, avvistata una balena nel fiume Hudson

Una balena e' stata avvistata mentre nuotava nel fiume Hudson, al largo di Manhattan (New York). Ad accorgersi della curiosa presenza sono ...

Spazio: da ultima frontiera a casa delle start-up

Continua a crescere la New Space Economy, il promettente mercato alimentato da una miriade di soggetti che, pur non interessati allo spazio in quanto tale, traggono vantaggio da servizi e ricadute tec ...

New Space Economy, l’INGV partecipa alla nuova edizione dell’Expo-Forum Europeo

Un appuntamento digitale per parlare di New Space Economy: l’INGV partecipa alla nuova edizione del Forum Europeo con uno stand virtuale per illustrare i suoi principali settori di attività basati sul ...

Una balena e' stata avvistata mentre nuotava nel fiume Hudson, al largo di Manhattan (New York). Ad accorgersi della curiosa presenza sono ...Continua a crescere la New Space Economy, il promettente mercato alimentato da una miriade di soggetti che, pur non interessati allo spazio in quanto tale, traggono vantaggio da servizi e ricadute tec ...Un appuntamento digitale per parlare di New Space Economy: l’INGV partecipa alla nuova edizione del Forum Europeo con uno stand virtuale per illustrare i suoi principali settori di attività basati sul ...