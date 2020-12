Mobilità nel periodo natalizio, Zinzi: “De Luca torna a chiudere i campani in casa” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La nuova ordinanza del presidente De Luca che limita gli spostamento in campania durante le festività natalizie è ancora occasione di confronto politico. Stavolta il commento tocca a Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in Regione. “Le manie di protagonismo di De Luca lo portano a firmare l’ennesima ordinanza che manda nel caos i cittadini campani. Mentre in Parlamento la Lega e Matteo Salvini presentano una proposta di buonsenso, che sulle seconde case e gli spostamenti sta trovando il favore del Governo, qui lo sceriffo torna a chiudere i campani in casa”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La nuova ordinanza del presidente Deche limita gli spostamento ina durante le festività natalizie è ancora occasione di confronto politico. Stavolta il commento tocca a Gianpiero, capogruppo della Lega in Regione. “Le manie di protagonismo di Delo portano a firmare l’ennesima ordinanza che manda nel caos i cittadini. Mentre in Parlamento la Lega e Matteo Salvini presentano una proposta di buonsenso, che sulle seconde case e gli spostamenti sta trovando il favore del Governo, qui lo sceriffoin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

