Mercato unico, varate misure d’emergenza Ue per trasporti e pesca post-Brexit (Di giovedì 10 dicembre 2020) In vista dell'ormai imminente uscita del Regno Unito dal Mercato unico europeo, il prossimo 31 dicembre, e vista l'incertezza sulla conclusione dell'eventuale nuovo accordo di partenariato post-Brexit, a causa dei negoziati ancora in alto mare, la Commissione europea ha presentato oggi una serie di misure di emergenza ("contingency measures"). misure mirate nei settori dei trasporti stradali e aerei, per assicurare la continuazione di una connettività di base reciproca tra l'Ue e il Regno Unito, e nel settore della pesca, per consentire la possibilità di accesso reciproco dei pescherecci dell'Ue e del Regno Unito alle acque britanniche e dell'Unione.Lo scopo di queste misure di emergenza è quello di far fronte all'eventualità di un ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 10 dicembre 2020) In vista dell'ormai imminente uscita del Regno Unito daleuropeo, il prossimo 31 dicembre, e vista l'incertezza sulla conclusione dell'eventuale nuovo accordo di partenariato, a causa dei negoziati ancora in alto mare, la Commissione europea ha presentato oggi una serie didi emergenza ("contingency measures").mirate nei settori deistradali e aerei, per assicurare la continuazione di una connettività di base reciproca tra l'Ue e il Regno Unito, e nel settore della, per consentire la possibilità di accesso reciproco dei pescherecci dell'Ue e del Regno Unito alle acque britanniche e dell'Unione.Lo scopo di questedi emergenza è quello di far fronte all'eventualità di un ...

chidambara09 : RT @Exprivia_Italy: Oggi i consumatori chiedono #sicurezza, #trasparenza e #qualità per il #food & #beverage. E per assicurarli c’è un unic… - selcruwines : RT @WineNewsIt: #MassimoSagna: così funziona il mercato di #Domaine de la #RomanéeConti. Parla il distributore unico del #vino mito di #Bor… - Exprivia_Italy : Oggi i consumatori chiedono #sicurezza, #trasparenza e #qualità per il #food & #beverage. E per assicurarli c’è un… - retrocessi : Caso Eriksen. È stato l'unico acquisto che non ha avuto voce in capitolo. Un affare pagato il 30% del suo valore d… - WineNewsIt : #MassimoSagna: così funziona il mercato di #Domaine de la #RomanéeConti. Parla il distributore unico del #vino mito… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato unico Cosa finanzia il programma UE per il mercato unico 2021-2027 FASI.biz - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti Apple presenta le AirPods Max, cuffie a padiglione con cancellazione attiva del rumore

Dopo il debutto dei suoi nuovi portatili, Apple non aveva ancora concluso tutti i suoi annunci hardware previsti per il 2020. Con un comunicato stampa, infatti, l’azienda di Cupertino ha annunciato ne ...

Mercato unico europeo, varate misure d’emergenza Ue per trasporti e pesca post-Brexit

Per la Commissione sono necessarie per alcuni settori che sarebbero molto più colpiti degli altri dalle conseguenze negative di un mancato accordo con la Gran Bretagna ...

Al via la vendita del nuovo Toyota Highlander Full Hybrid Electric

Al via la vendita del nuovo Toyota Highlander, il SUV piu' grande dell'ampia gamma della Casa delle ellissi, introdotto per la prima volta anche ...

Dopo il debutto dei suoi nuovi portatili, Apple non aveva ancora concluso tutti i suoi annunci hardware previsti per il 2020. Con un comunicato stampa, infatti, l’azienda di Cupertino ha annunciato ne ...Per la Commissione sono necessarie per alcuni settori che sarebbero molto più colpiti degli altri dalle conseguenze negative di un mancato accordo con la Gran Bretagna ...Al via la vendita del nuovo Toyota Highlander, il SUV piu' grande dell'ampia gamma della Casa delle ellissi, introdotto per la prima volta anche ...