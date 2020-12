Luigi Di Maio | Su Regeni chiediamo al Cairo un chiaro cambio di passo Basta tentennamenti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Il dialogo tra la procura di Roma e quella egiziana è stato unavanti, ma evidentemente non. Quanto descritto dalla magistratura italiana su Giulio è inquietante.alundiattese”. Così il ministro degli Esteri,Di, in una nota. Dicontinua: “La mia più profonda vicinanza alla famigliae a chi si batte per restituire verità e giustizia ai genitori di Giulio”.

Basta tentennamenti. Basta attese". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota. "La mia più profonda vicinanza alla famiglia Regeni - prosegue - e a chi si batte per restituire verità e ...Così Luigi Di Maio in una nota commentando gli sviluppi odierni sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso il 25 gennaio 2016 in Egitto. "Quanto descritto dalla magistratura ...