LIVE Napoli-Real Sociedad 1-0 | Europa League in DIRETTA | Zielinski porta avanti gli azzurri al 35?!

(Di giovedì 10 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37? Contrasto a centrocampo tra Mertens e Le Normand con il belga che esce momentaneamente dal campo accusando un problema alla spalla. 36? La difesa dellamette fuori il pallone sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, sfera raccolta dache con il destro lascia di sasso Remiro mettendo il pallone all’incrocio, goal splendido.1-0. 35?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! 34’ GOOOOOOOOLLLLLZieloooooo, un missile di destro Siamo in vantaggioooooo #UEL ...

Il Napoli si porta in vantaggio: Piotr Zielinski, sugli sviluppi da calcio d’angolo, appena fuori dall’area, sul versante destro, tira e segna un bellissimo goal, un goal da cineteca. Calcio d’angolo ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Real Sociedad: partita decisiva per il cammino degli azzurri in Europa League. 35’ GOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!! STRAORDINARIO GOL DI ZIELINSKI AL VOLO…1-0 ...