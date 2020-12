L’immunità (politica) di Putin e quel feeling con l’estrema destra tedesca (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Camera Bassa della Duma, il Parlamento russo, ha approvato ieri un progetto di legge che garantisce L’immunità a vita per gli ex presidenti di fronte alla possibilità di indagini giudiziarie. Nel dibattito degli emendamenti alla Costituzione, che permette al presidente Putin di restare al potere oltre il 2024, due parlamentari hanno presentato un’iniziativa per proteggere i capi di Stato russi, ed evitare così che siano arrestati, interrogati o indagati. E non solo. Secondo il sito Sputnik, i parlamentari hanno anche approvato una legge che permette agli ex presidenti di essere nominati senatori a vita, e una riforma che impedisce a deputati e senatori di avere la doppia cittadinanza. Tuttavia, c’è un’eccezione nel caso della protezione giudiziaria degli ex capi di Stato: L’immunità potrebbe cancellarsi tramite una decisione del ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Camera Bassa della Duma, il Parlamento russo, ha approvato ieri un progetto di legge che garantiscea vita per gli ex presidenti di fronte alla possibilità di indagini giudiziarie. Nel dibattito degli emendamenti alla Costituzione, che permette al presidentedi restare al potere oltre il 2024, due parlamentari hanno presentato un’iniziativa per proteggere i capi di Stato russi, ed evitare così che siano arrestati, interrogati o indagati. E non solo. Secondo il sito Sputnik, i parlamentari hanno anche approvato una legge che permette agli ex presidenti di essere nominati senatori a vita, e una riforma che impedisce a deputati e senatori di avere la doppia cittadinanza. Tuttavia, c’è un’eccezione nel caso della protezione giudiziaria degli ex capi di Stato:potrebbe cancellarsi tramite una decisione del ...

